Grup Mediapro y los sindicatos acuerdan un despido de 189 empleados, el 19% de la plantilla

Archivo - La sede de Mediapro, en Barcelona (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grup Mediapro y los sindicatos han acordado reducir el expediente de regulación de empleo (ERE) hasta 189 empleados, alrededor del 19% de la plantilla, que supera los 1.000 profesionales, informa la empresa en un comunicado.

La compañía ha destacado que la cifra final es "inferior a la prevista inicialmente gracias a la desvinculación previa de más de una veintena de directivos y de diversas medidas de ahorro aplicadas en el grupo".

Asimismo, ha señalado que estas salidas permitirán reforzar "la posición de la compañía para competir en un entorno de profunda transformación del sector audiovisual".

El acuerdo final contempla una indemnización de 33 días por año trabajado, el equivalente a la que se debe hacer en caso de despido improcedente, ha avanzado 'El Periódico' y han explicado fuentes de la empresa a Europa Press.

En un primer momento, la empresa había planteado que el despido colectivo afectara a 237 personas.