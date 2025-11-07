La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Artés (Barcelona) e incauta de 2 armas

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'operación Setra', ha desmantelado --en colaboración con la Policía Local de Artés (Barcelona)--, una plantación de marihuana oculta en el interior de una masía de la citada localidad y se han incautado 2 armas de fuego ilegales, ha informado el instituto armado este viernes.

La operación se produjo el 27 de octubre y culminó con la detención de 2 personas y un registro en el que se intervinieron más de 2.000 plantas en diferentes fases de crecimiento, 573 esquejes y 800 gramos de cogollos ya recolectados y preparados para su distribución, además de 2 pistolas con la numeración eliminada ocultas en una chimenea y bajo una cama.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Manresa (Barcelona), se inició en septiembre tras detectarse movimiento sospechosos en una masía alquilada y se constató que, aunque no estaba habitada, presentaba signos de actividad interna y un consumo eléctrico irregular y presuntamente delictivo.

En la entrada y registro participaron 35 agentes de la Guardia Civil y dos patrullas de la Policía Local de Artés, que se encargaron de regular el tráfico y reforzar el perímetro de seguridad.

Los 2 detenidos, varones de 35 y 38 años, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa (Barcelona), que decretó su ingreso en prisión provisional.