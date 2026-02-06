La Guardia Civil detiene a un hombre en Constantí (Tarragona) con 10,8 kilos de marihuana

Marihuana incautada en el vehículo - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salou, en colaboración con la Policía Local de Constantí (Tarragona), ha detenido a un hombre de 29 años en un control policial por transportar un total de 10,8 kilos de marihuana, distribuidos en dos paquetes, el primero de 5,3 kilos y el segundo de 5,5.

Una vez instruidas las primeras diligencias y tras hacerse cargo de las actuaciones la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona (UOPJ), se llevó a cabo una inspección más exhaustiva del vehículo, donde los agentes encontraron un justificante de envío de una empresa de mensajería, informa el Instituto Armado en un comunicado este viernes.

Tras las gestiones realizadas con la empresa de mensajería, se localizó el segundo paquete, que junto al segundo sumaban un valor aproximado de 20.000 euros en el mercado ilícito, por lo que fue detenido por un presunto delito contra la seguridad pública y pasó a disposición judicial en Tarragona.