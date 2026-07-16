La Guardia Civil incauta en Lleida ropa falsificad valorada en 67.570 euros

La Guardia Civil ha incautado una parada de venta de prendas de ropa falsificadas en Torrefarrera (Lleida). - GUARDIA CIVIL

LLEIDA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lleida incautó este domingo ropa falsificada que se vendía en una parada ambulante en el municipio de Torrefarrera (Lleida) valorada en 67.570 euros, ha informado en un comunicado este jueves.

Sobre las 7.40 de la mañana, los agentes preguntaron al vendedor si tenía las facturas de la ropa expuesta y él manifestó que no las tenía.

La Guardia Civil citó al vendedor en la Comandancia de Lleida este martes, que quedó en calidad de investigado no detenido, y se le decomisaron 723 prendas.