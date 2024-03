Guillem Gisbert debuta en solitario con 'Balla la masurca!': "No he buscado un cambio brusco"

Combina géneros y paletas sonoras en un álbum de once temas con los que quería "jugar"



BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Guillem Gisbert, vocalista de la banda Manel, ha publicado este viernes su primer disco en solitario 'Balla la masurca!' (Ceràmiques Guzmán), un álbum en el que combina géneros y paletas sonoras y que cuenta con la colaboración de varios productores: "No he buscado un cambio brusco. No tenía necesidad", ha asegurado en una entrevista de Europa Press.

"No es que haya buscado un cambio de sonido, sobre todo ha sido un cambio en la experiencia personal", ha explicado, tras más de una década de composición con Manel, y ha subrayado que en esta nueva línea en solitario quería seguir manteniendo abierto el grifo de escribir canciones.

Las once canciones que componen el álbum juegan con la percusión en temas como 'Hauries hagut de venir', el uso de sintetizadores en 'Waltzing Matilda', el blues dylaniano en 'Les aventures del general Lluna', los arreglos orquestales en 'Miracle a les Planes' y la tuna en 'Estudiantina', una combinación a la que también ha ayudado que hubiera diversos productores en las canciones.

Gisbert ha explicado que le reconforta que convivan todos esos sonidos y "haya una especie de sentimiento invisible que une todo", sin la sensación de que sea un pastiche, sino que se reflejen las diferentes músicas que le interesan.

El cantante ha afirmado que con la presencia de diferentes productores evidenciaba su gusto por "jugar y probar cosas diferentes por la parte de la experiencia personal", y que el resultado fuera un disco rico en sonoridades.

En los temas que componen el álbum hay ideas recurrentes como la de la vocación --"un concepto que quizá está excesivamente mitificado", ha señalado--, con pasajes en los que Gisbert recuerda los tiempos estudiantiles o los avatares del bailarín de mazurca que da título al disco, y el azar y los golpes del destino que llevan a lugares inesperados.

El disco contiene diversas canciones de una duración superior a los 5 minutos, en un aspecto que el cantante ha dicho que puede que sea generacional y su gusto por los temas extensos: "Una canción larga buena es como un lugar donde estarse", que se puede retomar en un tiempo e ir descubriendo nuevos elementos, ha señalado.

Con la vista puesta en el futuro, ha subrayado que quiere seguir explorando la colaboración y que "no pasen tres años" para el siguiente disco en solitario y dar continuidad a su proyecto con productores con los que ya trabajado y otros nuevos.

GIRA A PARTIR DE MAYO

A dos meses del inicio de la gira, que se abrirá el 3 de mayo en la sala Apolo de Barcelona y que ya tiene confirmadas fechas en diversos festivales catalanes y una actuación en Madrid, Gisbert ha explicado que irá acompañado de tres músicos en el escenario.

Ha afirmado que en esta primera gira en solitario recuperará alguna cosa del repertorio de la banda, aunque ha añadido: "Creo que las canciones de Manel son de Manel y no las he de cantar yo en un escenario de manera gratuita y sistemática", ha dicho.

Respecto al parón indefinido en el que se encuentra la banda, Gisbert ha señalado que tiene claro que volverán a reunirse pero no sabe cuándo --"Sé que con el grupo volveremos a trabajar juntos", ha dicho--, y ha añadido que mantiene un contacto prácticamente diario con el resto de integrantes, a los que ha dedicado su primer disco en solitario.