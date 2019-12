Gwen Stefani actuará en el Festival Cruïlla en julio

Publicado 16/12/2019 12:43:24 CET

La cantante californiana Gwen Stefani actuará en el Festival Cruïlla de Barcelona, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio, ha informado la organización en un comunicado este lunes.

Aparte de la excantante de No Doubt, el festival también ha anunciado la incorporación de Tom Walker, La Fura dels Baus, Fuel Fandango y Ebri Knight.

Estos artistas se suman a los nombres anteriormente anunciados: Residente, Rag' Bone Man, Of Monsters and Men, Kase.O, Seeed, Leon Benavente, Novedades Carminha, Lágrimas de Sangre y No Logo.