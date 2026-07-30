Harry Westfahl Jr., nuevo director del Sincrotrón Alba

Harry Westfahl Jr. - GOBIERNO

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del Sincrotrón Alba, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha elegido por unanimidad a Harry Westfahl Jr. como director, tras un proceso de selección que comenzó el 23 de febrero con la apertura del concurso público.

Después de aprobarse el proyecto de renovación Alba II, Westfahl liderará la transformación de la infraestructura hacia la cuarta generación, ampliando sus capacidades científicas y reforzando su papel estratégico, informa el Ministerio de Ciencia en un comunicado este jueves.

SUSTITUYE A CATERINA BISCARI

Asumirá el cargo en noviembre, relevando a Caterina Biscari, que ha dirigido el centro desde 2012, "consolidando un período de gran crecimiento científico e institucional".

Westfahl es doctor en Física y realizó su etapa posdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y en el Ames Laboratory.

Ha hecho la mayor parte de su carrera científica en el Brazilian Synchrotron Light Laboratory (LNLS, Brasil), donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad, incluidos los de director científico y director desde 2020.