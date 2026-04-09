Hereu afirma que el Líbano debe estar dentro del acuerdo de paz en el conflicto de Oriente Medio

El ministro de Industria Jordi Hereu, durante la presentación mundial del Cupra Raval - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado este jueves que el Líbano debe estar dentro del acuerdo de paz en el conflicto en Oriente Medio.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa antes de la presentación mundial del Cupra Raval, en las que ha añadido que "no puede ser que haya conflictos en el entorno entre Irán y otros países y se deje el Líbano como un espacio donde Israel hace lo que quiere".

Por ello, ha dicho que se debe incluir al Líbano en estos acuerdos ya que "tiene que ser un acuerdo de paz integral" en la zona y ha pedido recuperar las vías de diálogo para solventar los conflictos.