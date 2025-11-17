Hereu defiende "poner las personas en el centro" para una sostenibilidad económica del turismo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la inauguración del Foro Barcelona - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido que "poner las personas en el centro es básico para la sostenibilidad económica" del modelo turístico.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración del Foro Barcelona, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.

"Es evidente que Barcelona tiene que seguir creciendo, pero de una manera cada vez más centrada en la calidad", ha señalado Hereu, por lo que ha insistido en la necesidad mejores aeropuertos y más conectados para atraer un turismo que aporte mayor calidad.

Ha explicado que, según las estadísticas, en 1950 los desplazamientos internacionales respecto a la población del mundo eran del 1%, mientras que dentro de cuatro años, las previsiones hablan de un 23%: "El mundo se mueve por mil motivos y se seguirá moviendo".

Para este movimiento, ha dicho, la población del mundo ha aumentado pero "la gran revolución que ha habido y que está habiendo es la de la urbanización del mundo", por lo que ha destacado la importancia de hablar de forma conjunta de turismo y desarrollo urbano.

En este sentido, ha remarcado que el turismo influye en toda la sociedad y ha señalado que al impacto económico ahora se sabe que le acompaña un impacto social, urbano, cultural, por lo que ha asegurado que la gobernanza "ya no puede ser solo de representantes del mundo económico, sino que tiene que expandirse a toda la sociedad".

Asimismo ha celebrado el espacio de debate sobre turismo que proporciona el Foro porque, a su juicio, es necesario, y ha asegurado que el Gobierno quiere formar parte de este: "Desde siempre Barcelona ha adelantado los debates que después, y ahora ya veo, en toda España y en toda Europa".

PISOS TURÍSTICOS EN BARCELONA

Collboni ha celebrado la organización del foro, ya que ha dicho que es necesario "teorizar sobre el modelo turístico" con el fin de transformarlo y tomar decisiones.

Ha recordado que en Barcelona se han tomado algunas de estas decisiones en los últimos años, y ha puesto como ejemplo que a partir de 2028 el Ayuntamiento no renovará ninguna licencia de piso turístico para impulsar la accesibilidad a la vivienda de los ciudadanos y evitar las externalidades negativas de estos negocios.

El alcalde ha señalado la necesidad de actuar sobre la oferta y la demanda, y ha dicho que la capacidad de la ciudad para acoger turistas es limitada, por lo que la oferta debe limitarse.

Sobre la demanda, ha subrayado que el Consistorio trabaja para que "la transformación el modelo turístico corra en paralelo de la transformación de la ciudad" y ha explicado que el mix turístico ideal es que un tercio sea de ocio; un tercio, cultural, y un tercio, de negocios.

AMANCIO LÓPEZ

López ha señalado que la historia del turismo en Europa, España y Catalunya es, a su juicio, una historia de éxito, y ha remarcado que Barcelona es el caso más claro "porque se ha situado en pocos años como una de las ciudades más deseadas del mundo", gracias a sus infraestructuras, historia y cultura, seguridad, y otras infraestructuras intangibles como el mundo del deporte.

Aun así, ha destacado algunos de los retos que a su parecer tiene la ciudad, como la necesidad de la ampliación del aeropuerto para atraer a turistas intercontinentales de más alto nivel ya que, a su parecer, ser la ciudad mejor conectada con los destinos de Europa provoca atraer "un turismo que produce turismofobia".

Además, ha afirmado que como empresario no está a favor de "esos impuestos que llevan el nombre de tasas y que van creciendo cada año" y ha dicho que, en sus palabras, ningún país penaliza su motor de éxito, como es en este caso el turismo.