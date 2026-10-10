Hernández destaca la proyección de la cultura catalana con el Orfeó Català y Maria del Mar Bonet en París

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha destacado este sábado desde París (Francia) el alto nivel de la proyección de la cultura catalana en el mundo.

Lo ha declarado a los periodistas al asistir a un concierto del Orfeó Català en la Philharmonie de Paris junto a la delegada del Govern en Francia, Eva Doya.

Los Cors de l'Orfeó actúan con la New York Philarmonic dirigida por Gustavo Dudamel durante una gira que el lunes pasará por L'Auditori de Barcelona.

El Orfeó, su Cor de Noies y cantantes del Cor Infantil participan en cinco conciertos de esta gira.

Este domingo, Hernández y Doya también asistirán al concierto de la cantante mallorquina Maria del Mar Bonet en el teatro Olympia de la capital francesa.

"UNA MUESTRA DE LA EXCELENCIA"

Hernández ha dicho que la participación del Orfeó en la gira con Dudamel es "una muestra de la excelencia, de unos coros que son, como todo el mundo sabe, coros vocacionales" y que explican muy bien lo que es la cultura catalana.

"Es una cosa que se repite, que pasa cada vez más, y, por tanto, estos coros, Europa y el mundo en general, están y se les espera, como en general la cultura catalana", ha celebrado.