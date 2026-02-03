Los hogares con mayor renta en España gastan un 18% más en clases particulares, según un estudio

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, ha asegurado que los hogares con mayor renta en España gastan un 18% más en clases particulares.

Con el nombre 'La educación en la sombra en la península ibérica', concluye que este refuerzo escolar "puede amplificar las desigualdades educativas, ya que supone un mayor coste de oportunidad para aquellas familias con menos recursos", informa la fundación en un comunicado este martes.

Se ha hecho mediante una encuesta realizada en España en 2024 a una muestra de 2.500 padres, madres o tutores de todo el país con hijos de 6 a 18 años escolarizados en Primaria, ESO o educación postobligatoria.

La investigación revela una "brecha" tanto en la probabilidad de asistir a clases particulares como en el gasto destinado a estas en función del poder adquisitivo de las familias: el porcentaje de estudiantes que hace clases particulares varía del 23,1% en hogares con una economía más ajustada al 25,6% en los de mayores recursos.

Esto supone que, aunque una parte significativa de las familias con dificultades económicas recurre también a las clases privadas, el gasto en este recurso implica un "mayor coste de oportunidad, puesto que puede conllevar la reducción del presupuesto en otras partidas".

La evidencia previa demuestra que los ingresos familiares y el nivel educativo de los padres tienen "un papel significativo" en el rendimiento académico de los hijos ya que, según las Estadísticas de la UE sobre ingresos y condiciones de vida (SILC) de 2019, en España los niños cuyos padres cursaron estudios superiores tienen entre un 70 y un 80% de posibilidades de cursar también estudios superiores.

EXTRAESCOLARES

La investigación indica que el 25% de los estudiantes de 6 a 18 años en España recibe clases particulares fuera del sistema educativo formal: alrededor de 1,4 millones de estudiantes recibían en 2024 apoyo educativo complementario en España.

Por otro lado, el tiempo medio semanal dedicado a este refuerzo educativo es de tres horas y el gasto mensual medio por estudiante se sitúa en 97 euros, con las matemáticas como la materia que concentra la mayor parte del presupuesto.

Desde el punto de vista económico, el mercado de las clases particulares en España mueve más de 148 millones de euros mensuales, es decir, unos 1.480 millones de euros anuales.

INGLÉS, LA QUE TIENE MÁS DEMANDA DE CLASES

La encuesta destaca que las asignaturas con mayor demanda de clases particulares son inglés, que ocupa la primera posición (52,7%), y matemáticas (40,2%), mientras que lengua (11,5%), física (10,9%) y química (8,4%) presentan porcentajes "sensiblemente menores".

La mayoría de las clases se imparten en centros de enseñanza (53,3%) y, en menor medida, en el domicilio del estudiante (21,4%); y el formato predominante es el de clases grupales, que representan aproximadamente el 60% de los casos, frente a las clases individuales, que suponen el 25,3%.

La razón principal que lleva a apuntar a un estudiante a clases particulares son sus dificultades con la materia (28,6%), seguido de las limitaciones de las familias para ayudar a sus hijos en casa (24,9%); y los estudiantes con necesidades educativas especiales o problemas conductuales presentan una incidencia "especialmente elevada", que llega al 48,8%.