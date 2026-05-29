El Hospital de Bellvitge y el ICO evitan extirpar el ojo en tumores agresivos con cirugía avanzada - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Bellvitge y el Institut Català d'Oncologia (ICO) han logrado evitar la extirpación del ojo en la gran mayoría de las intervenciones que han realizado en tumores oculares agresivos y poco frecuentes, según los resultados publicados en la revista Current Oncology que recogen 33 tratamientos entre 2015 y 2022.

El tratamiento sobre el melanoma de coroide, el tumor intraocular maligno más frecuente en adultos, aunque considerado una enfermedad rara, puede provocar una pérdida severa de visión, y Bellvitge y el ICO han impulsado el tratamiento con cirugía ocular de alta precisión y braquiterapia (una forma de radiación interna localizada), informan en un comunicado este viernes.

De los 33 tratamientos, en 32 casos se evitó la extirpación, y en el 60% se mantuvo una "visión útil para la vida cotidiana" tras el tratamiento, con un riesgo muy bajo de reaparición local del tumor.

Según el jefe Oftalmología del hospital, Josep M. Caminal, este tratamiento permite preservar al máximo la visión sin comprometer el control oftalmológico: "Para muchas personas, conservar el ojo también significa preservar autonomía, calidad de vida y capacidad para seguir realizando actividades cotidianas".

Esta técnica consiste en retirar quirúrgicamente la parte del tumor extirpable y complementar el tratamiento con braquiterapia para eliminar las células tumorales restantes, que permite también reducir complicaciones graves como hemorragias oculares o desprendimientos de retina que pueden producirse en cirugías más agresivas.