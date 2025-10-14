El Hospital Joan XXIII (Tarragona) incorpora una IA para el seguimiento en insuficiencia cardiaca

Enfermera con la plataforma de IA para pacientes con insuficiencia cardiaca - HOSPITAL JOAN XXIII

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha incorporado un sistema de Inteligencia Artificial (IA) y tecnología conversacional, llamado LOLA, para hacer el seguimiento personalizado de pacientes con insuficiencia cardiaca, informa en un comunicado este martes.

Esta tecnología, desarrollada por la startup española Tucuvi, realiza un contacto telefónico con los pacientes con la frecuencia que determina el equipo clínico para "comprobar su estado de salud", y durante la conversación el asistente formula preguntas sencillas sobre síntomas y signos de alerta de la enfermedad.

En el caso de detectar signos de descompensación de insuficiencia cardiaca, se generan alertas de forma automática en la plataforma Tucuvi Health Manager, priorizando a pacientes con más riesgo, se hace un contacto "inmediato" y se establece un plan de actuación individualizado.