El Hospital de Sant Pau de Barcelona permite a los padres acompañar a los niños tras la anestesia

Un niño conduciendo el cochecito. - HOSPITAL DE SANT PAU

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha impulsado un protocolo que permite que los padres o tutores legales acompañen a sus hijos al entrar al Bloque Quirúrgico hasta que se duerman con la anestesia.

El objetivo es "reducir la ansiedad y el miedo" tanto de los progenitores como de los menores antes de la intervención, informa Sant Pau en un comunicado de este jueves.

El acompañamiento se realiza bajo condiciones de seguridad y supervisión del cumplimiento de las condiciones de "asepsia estricta" por parte de los profesionales que intervienen en el proceso.

Asimismo, los más pequeños podrán entrar al quirófano conduciendo un cochecito eléctrico en las intervenciones que se lleven a cabo en el bloque quirúrgico central.

La directora de Enfermería del Proceso Quirúrgico de Sant Pau, Míriam Armora, ha apuntado que el entorno de antes de entrar al quirófano puede ser "muy intimidante y desconocido" para los niños, y generarles ansiedad, por lo que esperan hacer el proceso de la cirugía más agradable con el nuevo protocolo.