El Hospital Trueta de Girona celebra 70 años de actividad y "vínculo con la ciudadanía"

Foto del acto de los 70 años del Trueta. - ICS

GIRONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Doctor Josep Trueta de Girona ha celebrado 70 años de actividad asistencial con un acto en el Auditori-Palau de Congressos de Girona, en el que más de 700 personas han conmemorado el "vínculo con la ciudadanía" alcanzado en estas 7 décadas.

La gerente del Hospital y del Institut d'Assistència Sanitària (IAS), Àngels Morales, ha destacado la capacidad del Trueta "para evolucionar al mismo ritmo que la medicina y adaptarse al cambio del país y de la sociedad", informa el Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicado de este lunes.

"Si hay un elemento que define estos 70 años es el vínculo con Girona y con su gente. El Trueta siempre ha sido un hospital arraigado al territorio", ha destacado Morales.

El acto, que ha contado con la presencia de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha coincidido con el día exacto de la inauguración oficial del centro, el 13 de abril de 1956.

EL FUTURO CAMPUS

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha asegurado que el Trueta es uno de los símbolos de la ciudad y ha puesto en valor el futuro Campus Salud que acogerá, que será "un polo de atracción económica, de innovación y formativa".

El presidente de la Diputación de Girona, Josep Pomar, ha destacado que el Trueta es "el hospital de referencia en cuanto a tratamientos complejos y cuenta con grandes profesionales que trabajan con equidad, profesionalidad y calidad humana".

Por su parte, el gerente del ICS, Josep Pomar, ha afirmado que el principal reto es mantener el "liderazgo" en el sistema de Salud de Girona.