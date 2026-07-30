Hospital Vithas Barcelona tiene "el primer robot Cori de España" totalmente integrado para prótesis

Monsonet y Benito junto al sistema robótico - VITHAS

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ha incorporado "el primer robot Cori de España" y uno de los primeros del sur de Europa totalmente integrado física y digitalmente en el quirófano para implantar prótesis de rodilla y cadera de manera más precisa y personalizada, informa este jueves en un comunicado.

Antes ya disponía de los sistemas robóticos Mazor, para cirugía de columna, y Da Vinci Xi, para urología, ginecología, cirugía colorrectal, cirugía torácica y otorrinolaringología, entre otras aplicaciones.

El responsable de la Unidad de Cadera del hospital, David Benito, ha dicho que Cori crea una reconstrucción tridimensional de la articulación, por lo que la cirugía se planifica y hace "adaptando el procedimiento a las características anatómicas y funcionales de cada persona".

Las principales aplicaciones de este sistema son prótesis de rodilla y de cadera en pacientes con artrosis avanzada; también se pueden hacer cirugías de revisión en pacientes que ya llevan prótesis y colocar una nueva; y facilita técnicas avanzadas como la cirugía unicompartimental de rodilla, con especial complejidad técnica.

El especialista de la Unidad de Rodilla Pablo Monsonet ha explicado que esta técnica les permite cirugías menos invasivas, "traduciéndose en menos dolor posoperatorio y una recuperación funcional más rápida".