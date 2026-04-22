La IA evita el sexismo pero "discrimina" por edad, según un estudio internacional

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha constatado que los principales chatbots de IA evitan el sexismo y los sesgos de genero pero que aún se "discrimina" por edad, informa la universidad en un comunicado este miércoles.

Publicado en abierto en la revista 'Big Data & Society', destaca que los chatbots de IA generativa presentan sesgos "significativos" relacionados con la edad que ya afectan a los usuarios, aunque ha aprendido a ser sensible al sexismo.

La investigadora Mireia Fernández-Ardèvol explica que, como los chatbots dan conversación con un lenguaje natural, para el estudio han "hablado" como si fueran personas a partir de un guion que plantea situaciones ficticias y preguntas sobre prácticas digitales.

El equipo investigó el funcionamiento de ChatGPT, Jasper, Gemini, Copilot y Perplexity, interactuó manteniendo conversaciones semiestructuradas a través de un "entorno digital esterilizado", es decir, nuevas cuentas, navegadores limpios y geolocalización controlada, para evitar sesgos.

Los chatbots tienden a ofrecer respuestas "políticamente correctas" en cuanto al género y evitan hacer suposiciones y asignar roles estereotipados a hombres y mujeres; pero no muestran esa sensibilidad en cuanto a la edad, ya que asignan de manera más evidente perfiles y capacidades en función de si una persona es joven o mayor.

Como ejemplo, ante una persona que hace un uso intensivo de Instagram o TikTok, las IA no suponen si es hombre o mujer, pero sí que la incluyen en un rango de edad más joven que no a alguien que sigue debates políticos en Facebook.