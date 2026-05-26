Iberdrola realiza compras de más de 250 millones a empresas de Catalunya en 2025, un 39% más

Archivo - Hidrogenera de Iberdrola en la Zona Franca de Barcelona. - IBERDROLA - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola realizó compras por un valor superior a 250 millones de euros a empresas con sede en Catalunya en 2025, un 39% más que en el año anterior, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha explicado que generó un impacto económico de 1.000 millones de euros en Catalunya "ratificando así su papel como uno de los principales motores económicos", y que su contribución fiscal aumentó un 12%, hasta los 680 millones.

Entre los principales proveedores de Iberdrola en Catalunya están empresas como Prysmian, Circutor, Schneider Electric o Comsa.

Por otro lado, ha recordado la ampliación de la Planta de Hidrógeno Verde ubicada en la Zona Franca de Barcelona, la primera hidrogenera de España de uso público y comercial para suministrar hidrógeno verde, con certificación de origen 100% renovable, y que da servicio a 46 buses públicos.

Iberdrola celebra el próximo viernes su Junta General de Accionistas, en la que prevé aprobar un dividendo de 0,68 euros por acción.