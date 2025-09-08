Illa aboga por simplificar trámites para facilitar la adquisición de suelo para vivienda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el cierre de la jornada ‘La vivienda, un reto de país’ en el Col·legi d’Economistes de Catalunya - EUROPA PRESS

Defiende regular el mercado porque la ley de oferta y demanda "no acaba de resolver" algunas cuestiones

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este lunes por simplificar los trámites para que los ayuntamientos puedan poner a disposición de los promotores de vivienda solares para la construcción de vivienda.

En el cierre de la jornada 'La vivienda, un reto de país' en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha defendido que la regulación en este ámbito, sin dejar de ser garantista, sea "mucho más simplificada", y ha defendido facilitar la incorporación de más suelo para que adquiera la condición de solar edificable.

Ha defendido en este sentido modificaciones en la ley de urbanismo para que "de una forma no controvertida, diáfana desde el punto legal", puedan tener esta condición para poder acoger viviendas protegidas.

Buena parte de la solución, según el presidente, pasa por construir más vivienda, y ha señalado que es una de las prioridades del Govern, mediante el plan de construcción de 50.000 viviendas protegidas hasta 2030: "Si no construimos, no vamos a resolver esta cuestión. Y una parte de esta vivienda, pensamos nosotros, debe ser vivienda protegida".

Illa ha asegurado que el déficit de viviendas en Catalunya está estimado en 150.000 viviendas que deben construirse y "con necesidades crecientes", por lo que ha considerado necesario de contar con la colaboración de todos los actores, también del sector privado.

LEY DE VIVIENDA

Más allá de la construcción de vivienda, Illa ha defendido la intervención del mercado, algo que sucede, ha dicho, en muchos ámbitos, porque en ocasiones la ley del libre mercado y de la oferta y la demanda "no acaba de resolver" algunas cuestiones.

"Yo entiendo que utilizar esta expresión asusta", ha dicho, pero ha defendido que en otros casos también han intervenido los gobiernos, y lo ha ejemplificado con la OPA del BBVA al Banco Sabadell, con las consecuencias económicas de la guerra de Rusia en Ucrania o la pandemia de la Covid-19.

Illa ha dicho que desde del Govern ya aplican o aplicarán próximamente medidas regulatorias del mercado, como la ley de vivienda estatal, de la que hace un balance positivo, o con la regulación de los alquileres de temporada o los alojamientos turísticos, regulación en este último caso que cree que es importante que cada ayuntamiento "pueda decidir en función de su realidad".

MERCADO LIBRE

Ha sostenido que ninguna de las actuaciones que impulsa su Ejecutivo está reñida con el mercado libre, al contrario, y ha pedido a los promotores que lo activen.

"Vemos bien que se construya una vivienda libre, vemos bien que la gente pueda adquirir vivienda libre, vemos muy bien que bajen los tipos de interés, saludamos que la política monetaria se relaje, y que se facilite la adquisición de vivienda libre".

En este sentido, ha defendido todas las herramientas necesarias para poner soluciones en esta cuestión, ha considerado necesaria la colaboración público-privada, aunque ha sostenido que el problema en cuestión no se solucionará ni en un mes ni en un año: "¿Lo haremos de forma progresiva? Sí", ha defendido.