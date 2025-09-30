Illa afirma que Adif y Renfe "deben mejorar" los servicios alternativos por cortes en Rodalies

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament, durante la primera sesión de control al Govern del curso - EUROPA PRESS

Pide a los tribunales la "plena efectividad" de la amnistía

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este martes que Adif y Renfe "deben mejorar" en la gestión de los retrasos, las incidencias y la planificación de los servicios alternativos ante los cortes de la red de Rodalies durante las obras de mejora.

Así se ha manifestado en la sesión de control al Govern en el Parlament, preguntado por el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha criticado la "mala planificación y la incompetencia" en la gestión del transporte alternativo.

Illa ha afirmado que es algo que ya ha trasladado él personalmente a los responsables de ambas empresas públicas, y que vio en ellos "una voluntad y un esfuerzo de mejora" y que son conscientes que tienen un recorrido amplio de mejora, en sus palabras.

CORTE EN LA R3

Sobre el corte en la R3 de Rodalies para el desdoblamiento de la línea, Jové ha criticado que Renfe haya presentado y licitado tres planes alternativos diferentes y que, a una semana del corte, no se conozcan los horarios de los autobuses sustitutorios, algo que, a su parecer, no es "una anécdota, es la norma".

Illa ha respondido que ha pedido a los responsables del corte que se haga con seguridad, máxima transparencia, con un calendario realista, con un transporte alternativo que "dé respuesta a las necesidades de la gente", y que mantengan permanentemente informados a los alcaldes de los municipios afectados.

"Estaré permanentemente encima de esta cuestión. La consellera y yo personalmente", se ha comprometido Illa, que ha sostenido que era una inversión largamente reclamada, que mejorará de forma importante esta línea, pero que no había otra forma técnica de desdoblarla sin interrumpir el servicio.

"DERECHOS RECONOCIDOS"

Durante la sesión de control, Illa ha reiterado, a preguntas del líder de PSC-Units, Ferran Pedret, la "plena efectividad" de la ley de amnistía.

"He echado de menos algo en este inicio del período de sesiones, que ya he verbalizado además, y que hoy vuelvo a verbalizar, en la primera sesión del Parlament de Catalunya. Me hubiera gustado que todo el mundo pudiera estar aquí. Vuelvo a reclamar la plena efectividad de la ley de amnistía que aprobó en el Congreso", ha expresado.

Ha afirmado que le hubiera gustado contar con todos los dirigentes "teniendo en plenitud sus derechos reconocidos", y se ha comprometido a trabajar en la medida de lo que él pueda para que así sea.

"LA REALIDAD ES COMO ES"

Por su parte, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que Illa acumula incumplimientos de sus promesas electorales y "una ristra innumerable de mentiras", en referencia a algunos de sus planteamientos antes de acordar con sus socios su investidura como presidente de la Generalitat.

Illa ha replicado que por voluntad de los ciudadanos, en sus palabras, ha tenido que acordar con otras formaciones políticas, y ha sostenido que Fernández tiene un conflicto con la realidad actual de Catalunya y por entender su complejidad: "La realidad es como es, no como usted quisiera que fuera", le ha dicho.

INMIGRACIÓN

Tanto el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, como la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, han interpelado a Illa alrededor de la inmigración, acusándolo el primero de fomentar la inmigración ilegal y de despilfarrar dinero "para mantener a los extranjeros que vienen a Catalunya a delinquir", y la segunda de tener textualmente manías proinmigracionistas a costa del estado del bienestar.

Illa ha respondido a Garriga reprochándole que se haya ausentado del minuto de silencio por Gaza, o que su partido pida hundir el barco de la ONG Open Arms, entre otras cuestiones: "Nosotros tenemos la concepción de un país abierto a todo el mundo. Un país donde todo el mundo tiene los mismos derechos y usted quiere un país solo por unos pocos".

A Orriols, Illa le ha dicho que él defiende una Catalunya que integra a todo el mundo, y sobre su fuerza electoral, ha augurado: "Su proyecto político fracasará. Fracasará porque en Catalunya irán bien las cosas. Y están yendo bien las cosas. Y a Catalunya le irán bien las cosas porque su proyecto político fracasará".