Illa afirma la "disponibilidad" del Govern para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que Catalunya necesita un proyecto de Presupuestos y ha mostrado la "máxima disponibilidad" del Govern para llegar a un acuerdo con los socios que hicieron posible la investidura, en referencia a ERC.

Lo ha dicho este sábado en su intervención durante la inauguración de la nueva estación de autobuses de Lleida, en la que ha dicho que en esta ocasión debía "ser claro y un poco más contundente en esta cuestión".

"Necesitamos un proyecto de presupuestos, creo que es ambicioso y creo que plantea escenarios muy importantes, escenarios de una inversión récord en Catalunya. Es lo que necesita el país, lo que este Govern cree que necesita el país", ha defendido Illa.