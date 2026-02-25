Illa afirma que prefiere impulsar políticas "audaces" en vivienda a que le acusen de no hacer nada

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión de control al Govern en el Parlament - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que prefiere impulsar políticas "audaces" para corregir la falta de acceso a la vivienda a que le acusen de no hacer nada, después de que el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, le haya reprochado pactar con los Comuns limitar la compra especulativa de vivienda.

En la sesión de control al Govern, Fernández ha acusado al Govern de sacarse "de la manga" una propuesta para acabar con la venta especulativa que ha augurado que no funcionará, y el líder popular ha subrayado que sin propiedad privada no hay democracia.

Illa le ha respondido que prefiere que le digan que ha cometido errores aplicando políticas "audaces" e innovadoras para corregir el problema a que le digan que no ha hecho nada.

Ha defendido que las medidas que aplica su Govern también las implantan otros gobiernos centro-europeos, y ha dicho que respeta la propiedad privada, pero que "también tiene una función social".

ACUERDO "LLENO DE AGUJEROS"

Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha dicho que expertos en vivienda avisan de que el acuerdo de Govern-Comuns sobre compras especulativas "está lleno de agujeros", e Illa le ha contestado que todos los partidos tendrán ocasión de realizar aportaciones durante la tramitación en el Parlament.

"Hemos hablado con expertos y nos han dicho hasta donde podemos llegar. Hemos estudiado experiencias comparadas con el resto de Europa y creo que es una buena noticia", ha explicado el presidente, que ha defendido que Catalunya es la comunidad autónoma que está impulsando más políticas de vivienda.

Pellicer ha asegurado que la propuesta que ahora mismo hay sobre la mesa no prevé ningún mecanismo para evitar la compra de edificios para luego revenderlos a un precio más alto; que no prohíbe que se puedan comprar pisos para no destinarlos a vivienda, y que no ayudará a bajar "unos precios inflados durante décadas por la especulación".

En respuesta a la intervención del líder del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, que ha preguntado por los próximos pasos del Govern en vivienda, Illa ha dicho que el paso "más inmediato" del Govern será formalizar el acuerdo con la Sareb para gestionar su patrimonio desde Catalunya.

EDUCACIÓN

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha destacado los acuerdos en materia educativa a los que han llegado con el Govern en el marco del pacto de Presupuestos, y ha recordado que los docentes y el personal de atención educativa están en huelga.

"No reclaman privilegios, reclaman reconocimiento y poder hacer bien su trabajo", y ha defendido bajar las ratios, menos burocracia, más recursos para la inclusiva y actualizar sus condiciones laborales y salariales.

Illa ha asegurado que el Govern tiene voluntad de poner "los recursos que hagan falta" para que los profesionales puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles, y ha destacado que las ratios están bajando y que se está simplificando el funcionamientos de los centros.

NIQAB Y BURKA

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha reprochado a Illa que el niqab y el burka formen parte "del paisaje cotidiano de muchos barrios" de Catalunya, y que los matrimonios forzosos y las ablaciones genitales femeninas sigan ocurriendo, y ha criticado la regularización de migrantes que ha impulsado el Gobierno central.

Illa ha acusado a Garriga de querer convertir Catalunya en una "sucursal de Donald Trump", en alusión al presidente de Estados Unidos y sus políticas contra la inmigración, y ha asegurado que en Catalunya todas las personas tienen unos derechos y unos deberes, sin importar su procedencia, lengua ni religión que practican.

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusado a Illa de "regalar la renta mínima garantizada a quien acaba de entrar ilegalmente" a Catalunya y el presidente le ha ironizado que Garriga y Orriols "se pelearán para ver quién es más 'trumpista' de los dos', y ha augurado que el proyecto de la también alcaldesa de Ripoll (Girona) tiene fecha de caducidad.