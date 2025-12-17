Illa afirma que trabajan para hacer las cosas "bien hechas" en el desalojo de Badalona (Barcelona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvdor Illa, ha afirmado que el Govern trabaja para hacer las cosas "bien hechas" en el desalojo producido este miércoles del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona).

Lo ha dicho en la sesión de control en el Parlament, después que la líder de los Comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, haya criticado que no se ofrece alternativa habitacional a los desalojados: "Es una vergüenza y una vulneración de los derechos humanos".

Illa ha respondido a Albiach que el desalojo no lo ha instado el Govern, sino el Ayuntamiento de Badalona, y ha asegurado que la Generalitat "acompaña en valores para hacer las cosas bien hechas y está ayudando a atender a todos a los que se debe atender".