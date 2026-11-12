Illa anima a "votar con la cabeza, no con el corazón" ante la izquierda que se da por vencida

El candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, junto a la cabeza de lista en el Senado, Raquel Sánchez; el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el alcalde, Jaume Collboni.- EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha animado a "votar con la cabeza, no con el corazón, para evitar que ganen los malos" en las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha reivindicado su partido como la opción útil frente a la izquierda que parece que da las elecciones por perdidas, según él.

Lo ha dicho en el acto de inicio de campaña de los socialistas este jueves en el Auditori L'Illa ante más de 700 personas, según el PSC, junto al candidato por Barcelona, Jordi Hereu; la cabeza de lista en el Senado por Barcelona, Raquel Sánchez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Illa ha lamentado que, a la izquierda del PSOE, algunos parece que den las generales por perdidas porque "están más compitiendo entre ellos", y cree que no se dan cuenta que, de lo que se trata, es de derrotar democráticamente al autoritarismo de PP y Vox.

Ha afeado que la propuesta de algunos sea someter y arrastrar al PSOE: "¿Qué vas a someter?", ha ironizado, y ha criticado que algunos hayan estado más pendientes de su posición en las listas y de su ego que de combatir lo que tienen enfrente, que es a PP y Vox.

A estos últimos se ha referido, criticando el lema de campaña del PP, 'Reconstrucción Nacional', asegurando que lo único que proponen es homogeneizar y uniformar España y volver a tiempos pasados: "¿Qué vas a reconstruir, exactamente? ¿Qué añoras, exactamente?", ha preguntado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Y también a Junts, a los que, de nuevo, ha pedido que se aparten y no estén en medio de Sánchez y Feijóo: "Si estás en medio y no tienes claro esto, apártate y no molestes. Porque lo que está en juego es muy serio".

LA REMONTADA "YA HA EMPEZADO"

Illa se ha mostrado optimista ante las perspectivas electorales de los socialistas, precisamente el día en que una encuesta del CIS da posibilidades a Sánchez de revalidar el Gobierno, y ha dicho que deben movilizar a los votantes hacia la "remontada que ya ha empezado".

El líder socialista ha expresado su orgullo porque Hereu represente a su formación en el Congreso, y ha destacado que pondrá en esta campaña "la misma pasión" y seriedad que puso en momentos en los que los resultados para los socialistas en Catalunya no eran buenos.

También ha agradecido a Raquel Sánchez ser la candidata al Senado, y ha recordado que no todos los partidos presentan candidatos al Senado en todas las provincias, y se ha dirigido al líder popular en Catalunya, Alejandro Fernández: "Vota en Tarragona, y va a votar a Vox en Senado. Bonita forma de entender a Catalunya".

JAUME COLLBONI

Collboni ha dicho que la clave para la victoria de 'Pedro' es la movilización: "Quien pueda votar, ¡que vote! Porque si votamos, ¡ganaremos!", y ha augurado que Barcelona y el resto de Catalunya serán la tumba electoral de la ultraderecha.

Ha sostenido que por mucho dinero, influencia y poder que algunos tengan en las redes sociales, "no hay ningún dinero ni ningún poder" que pueda detener el voto de la gente.

Collboni ha afirmado que las políticas de Sánchez han permitido el aumento de las pensiones y del SMI, y lo ha contrapuesto con la situación allí donde gobierna la ultraderecha: "La economía empeora, la convivencia empeora, la dignidad de las personas es pisada y la democracia se pone en peligro".

Finalmente, el alcalde ha elogiado a Hereu, al que tildado de trabajador, sensible y comprometido: "Todo el mundo conoce y valora la figura política de Jordi Hereu, pero más importante aún, a Jordi Hereu no hace falta que nadie le explique cómo es Barcelona y Catalunya, porque se la conoce perfectamente".