Illa anuncia que Bombers de la Generalitat colaborarán desde este martes en el incendio de Huesca

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este martes los Bombers de la Generalitat enviarán apoyo a Aragón para colaborar en las tareas de extinción del incendio de Huesca.

"Ante los incendios, la cooperación entre territorios es esencial. Catalunya mantiene firme su compromiso de ayudar allí donde pueda", ha sostenido en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Illa también ha agradecido a "todos los profesionales que trabajan sin descanso para proteger a la ciudadanía y al territorio".