Illa anuncia el despliegue del Pla de Pobles a partir de este julio con 400 millones

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado que el Govern activará este julio el despliegue del Pla de Pobles 2026-30, fruto del acuerdo presupuestario del PSC y ERC, con una inversión de 400 millones para los próximos 4 años para transformar, revitalizar y dar respuesta a retos del mundo local.

El plan, ha presentado Illa en el marco de la II Trobada de Municipis Rurals de Catalunya en Vergós (Lleida), se dirige a 807 entes locales: 725 municipios de menos de 5.000 habitantes (590 rurales), 65 Entidades Municipalistas Descentralizadas (EMD) y 17 capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes, que suman una población de más de 940.000 personas.

El presidente ha considerado que será una "herramienta transformadora" para mejorar equipamientos, reforzar la atención a los ciudadanos e impulsar la vivienda.

CALENDARIO

El calendario de despliegue del plan, que recae sobre la secretaria de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran que lidera Xavier Amor, prevé que este julio se publiquen las bases reguladoras, con el objetivo de que haya una convocatoria formal en octubre y la resolución definitiva de los proyectos seleccionados sea en abril de 2027.

Illa ha reparado en que la resolución definitiva se prevé para poco antes de las elecciones municipales, en mayo de 2027, pero que no deben ser un obstáculo: "No se para el mundo. Tenéis la oportunidad de dibujar vuestros proyectos de futuro en este Pla de Pobles".

Ha explicado que es una propuesta compatible con el Pla de Barris que desde el inicio de la legislatura ha impulsado el Govern y que, de hecho, lo complementa, pero que está "pensado específicamente" para los municipios más pequeños.

INVERSIONES

Las principales líneas de ayuda previstas se concentran en 4 ámbitos: rehabilitación de núcleos urbanos, patrimonio histórico, vivienda y regeneración residencial, e impulso de Polígonos de Actividad Económica que permitan mejorar la competitividad de estos municipios, incentivar la actividad empresarial y generar nuevos empleos.

En la rehabilitación de núcleos urbanos se podrán hacer actuaciones en calles, plazas, movilidad segura e iluminación eficiente con criterio patrimonial, y en el ámbito del patrimonio histórico se podrán rehabilitar edificios patrimoniales de uso público, recuperar elementos patrimoniales (fuentes, muros, caminos históricos), poner en valor el paisaje urbano y potenciar el turismo rural.

En el capítulo de vivienda y regeneración residencial, habrá margen para rehabilitar viviendas en núcleos antiguos, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad y para la adquisición y rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler asequible.

PARTIDA ESPECÍFICA

El Pla de Pobles se vehiculará a través de una partida específica con una dotación anual de 100 millones de euros y se concederá en régimen de concurrencia competitiva simplificada, y también se tendrán en cuenta otras características como la dimensión del municipio, el impacto territorial y social del proyecto, la calidad técnica y la viabilidad de la actuación.

Los municipios de menos de 500 habitantes, con una partida total de 21 millones, podrán recibir una ayuda máxima por plan de 500.000 euros, con una subvención que cubrirá el 100%, y los municipios entre 500 y 2.000 habitantes, con una partida de 25 millones, podrán recibir una ayuda máxima por plan de un millón, que también se subvencionará en su totalidad.

En relación a los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, con 30 millones, podrán recibir una ayuda máxima por plan de 2 millones y la subvención máxima será del 98%, y las 17 capitales de comarca con menos de 15.000 viviendas podrán recibir una ayuda máxima por plan de 6 millones, también con una subvención máxima del 98%.

Todos los ayuntamientos y EMD que concurran deberán presentar planes de actuación que incluyan, como mínimo, una de las cuatro líneas de ayudas y podrán destinar hasta el 20% del presupuesto a apoyo técnico para desarrollar todo el proyecto, que tendrán que ejecutarse en un plazo máximo de tres años y uno de prórroga.