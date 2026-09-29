Illa anuncia un fondo de 25 millones para comprar pisos de familias que se enfrentan a desahucios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General en el pleno del Parlament. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes que el Govern creará un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desahucio, dotado con 25 millones de euros inicialmente.

Lo ha dicho en el Debate de Política General en el Parlament, donde ha anunciado distintas medidas ante la crisis de la vivienda en Catalunya, problema que ha calificado de "misión de país", y que se ha comprometido a abordar con los grupos, ayuntamientos, entidades financieras y constructoras.

También ha anunciado que se ampliará el programa de préstamos para que jóvenes puedan comprar una vivienda y que se habilitará una fórmula de compras conjuntas de vivienda entre personas mayores y la Generalitat con licencia de uso de entre 40 y 50 años.

Se ha referido también a los decretos que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, y ha pedido altura de miras a los partidos para su convalidación.

También ha asegurado que en Catalunya no hay espacio para la especulación con la vivienda, y ha destacado los "acuerdos importantes con las fuerzas progresistas" del Parlament en este ámbito.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)