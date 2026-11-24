Decenas de personas antes de entrar a un acto de campaña del PSOE, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el falle - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que los catalanes sabrán qué opción votar en las elecciones generales: "Pedro sí que entiende a Catalunya. Y no desde hace dos días. Sánchez sí entiende a Catalunya. Y por eso Catalunya sabe lo que debe hacer este 29 de noviembre".

Lo ha dicho este martes en el mitin central de campaña del PSC, ante unas 6.000 personas y otras 4.000 que se han quedado fuera del Pavelló 1 de Fira de Barcelona, según datos del PSC, en el acto con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; los números 1 y 2 de la candidatura del PSC por Barcelona, Jordi Hereu y Eva Granados, y el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.

Illa le ha dicho a Sánchez que en Catalunya se le quiere, y ha llamado al catalanismo a votar para proteger el autogobierno de Catalunya y el catalán: "En Catalunya, con Feijóo y Abascal no nos irá bien. Por eso les pido a todos los catalanistas que vayan a votar", y que lo hagan por Pedro Sánchez.

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