Illa asegura respetar la justicia pero dice saber "distinguir una coincidencia de lo que no lo es"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa en la inauguración del II Fòrum Prensa Ibérica per la Pau i la Seguretat a Europa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que respeta la justicia pero que sabe "distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es", en alusión a las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las que implican al PSOE.

"Ingenuos tampoco somos", ha añadido Illa este jueves en la inauguración del II Fòrum Prensa Ibérica per la Pau i la Seguretat a Europa, junto con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper.

Illa ha repetido este mensaje en castellano, tras decirlo en catalán, para que se le entienda "clarito", y ha subrayado que ser socialista es una manera de estar en el mundo, tras lo que ha insistido en que ser socialista no es ser ingenuo.

El presidente catalán ha subrayado que como socialista cree "en la dignidad aunque sea difícil, en la justicia aunque cueste y en la gente aunque algunos miren a otro lado".

VERDAD Y PLURALIDAD

Illa ha sostenido que la democracia descansa en los conceptos de verdad y de pluralidad, que quiere decir contrastar diferentes visiones, "pero siempre para buscar el bien común, no para destruir o aniquilar al que piensa diferente".

"La verdad siempre se impone, puede tardar más o menos, pero siempre se acaba imponiendo", ha subrayado Illa, que también ha defendido que las democracias nunca son restricciones ni problemas.

Illa también ha sostenido que la fuerza que tienen los socialistas no proviene de ocupar gobiernos, sino de sus convicciones y valores: "Los llevamos cosechando 140 años, y seguiremos muchos años más. Si alguien piensa que los doblegará, le diré 'haz lo que quieras", ha zanjado Illa.

DEFENSA Y SEGURIDAD

Illa también ha reivindicado la seguridad como la primera de las libertades, tras lo que ha defendido que Europa sea proactiva para influir en el mundo, y ha defendido que para ello hace falta "voluntad política y recursos" para aumentar su capacidad de acción política y defensiva.

El presidente catalán ha sostenido que contraponer bienestar y defensa "es una falsa dicotomía", y ha añadido que el primer requisito de una política de seguridad es una sociedad cohesionada.

Ha afirmado que los recursos para las políticas de defensa saldrán de la generación de prosperidad y de impulsar un cambio de escala a nivel europeo, para pasar "de hacer 27 tanques a hacer uno europeo", y ha descartado recortar en políticas de educación y sanidad para destinarlo a la seguridad.

Ha subrayado que Catalunya quiere ayudar a fortalecer la UE y jugar un papel en el ámbito de la defensa y la seguridad: "Tenemos capacidades", ha destacado Illa, que ha concluido diciendo que el Govern seguirá acompañando al sector de la seguridad.