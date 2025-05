Illa condena "todo espionaje político" y niega que el Gobierno de Sánchez lo hiciera

Asegura que está dispuesto a llegar "hasta el final"

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado este miércoles "todo espionaje político" y ha negado que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya hecho.

"Condeno toda acción ilegal y que no esté amparada por la ley. Y condeno todo espionaje político, y estoy dispuesto a que se llegue hasta el final", ha recalcado en la sesión de control del Parlament.

Así se ha manifestado después de que el presidente parlamentario de Junts, Albert Batet, le haya reprochado que no manifestara tras conocerse detalles del presunto espionaje del Estado con 'Pegasus' al expresidente de la Generalitat Artur Mas, entre otros.

Tras constatar que socialistas y Junts acordaron abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre la 'Operación Catalunya', Illa ha reiterado su condena y su voluntad de "colaborar con lo que corresponda".

BATET CREE QUE ILLA LLEGA TARDE

Aunque Batet ha considerado que era necesaria la condena de Illa, cree que llega tarde y le ha acusado de haber formado parte "de un Gobierno que durante esa época" realizó espionajes en Catalunya, lo que el presidente catalán ha negado.

"Ningún gobierno del que yo he formado parte ha espiado. Ninguno. Y no voy tarde. El que me conoce sabe qué pienso sobre esto y tengo ideas bastante claras sobre bastantes cosas, y en ésta en particular. El espionaje no es manera de hacer política ni de comportarse", ha destacado.