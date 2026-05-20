Illa condena el trato de Ben Gvir a los detenidos de la flotilla y estudia medidas con el Gobierno

Archivo - Barcos de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado el trato del ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir increpando a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos por Israel, entre los que hay españoles, y ha afirmado que están en contacto con el ministerio de Exteriores para tomar "las medidas adecuadas al respecto".

"Condeno rotundamente el comportamiento del ministro de Israel Ben Gvir. Es inaceptable que el gobierno israelí vulnere los derechos y la dignidad de los integrantes de la Flotilla, algunos de ellos catalanes", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este miércoles.

En la misión humanitaria a Gaza de la Global Sumud Flotilla hay 18 miembros catalanes, entre los cuales la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) y miembro de la dirección de los Comuns, Laura Campos, y un miembro de los Bombers de la Generalitat.