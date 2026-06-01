Illa defiende los efectos "positivos" de regular alquileres ante las críticas de García-Milà (Cercle)

Foto de familia durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido los "resultados positivos" en el corto plazo de la regulación de los alquileres que se está impulsando en Catalunya, ante la crítica explícita de la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, que le ha advertido que es una medida que contrae la oferta de vivienda y que va en la dirección equivocada.

Lo ha dicho este lunes en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, en un diálogo con la propia García-Milà, que le ha transmitido: "Te hemos dicho con franqueza que el control de alquileres no nos parece una buena idea. Sabemos que eres consciente de estas críticas, creemos que contrae la oferta".

Illa le ha respondido que tiene la impresión de que la regulación del mercado sí que está dando resultados positivos en el corto plazo y que la ciudadanía no puede esperar más tiempo, y lo ha ejemplificado con el caso de un joven que, con 35 años y un buen sueldo, no puede independizarse.

"Me dice usted que a corto plazo tomamos algunas medidas que no son adecuadas. Y yo me pregunto, ¿qué es el medio plazo? ¿Qué le digo yo a este chico? ¿'Espérate 5 años'?. No se lo puedo decir, yo no me atrevo", ha dicho el presidente.

Sin embargo, ha admitido que las medidas que toman pueden generar alguna contradicción a largo plazo, pero que deben dar respuesta de forma rápida a la situación: "Prefiero equivocarme y rectificar que no hacer nada".

Ha añadido que no son "ciegos a las evidencias que se puedan ir produciendo" y que están dispuestos a estudiar cualquier opción, junto a la apuesta importante por reactivar el sector de la construcción.

Por su parte, García-Milà ha apostado por "más suelo y más seguridad jurídica", por la concertación con el sector privado y por proteger a las familias vulnerables sin trasladar esa responsabilidad a los propietarios.