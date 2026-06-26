Illa defiende que el Govern es "el que más está haciendo" en vivienda pública en España

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la entrega de llaves de la nueva promoción de vivienda protegida en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), junto con la alcaldesa, Lluïsa Moret - GENERALITAT

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que su Govern es "el que más está haciendo" en materia de vivienda pública en toda España.

Así se ha pronunciado este viernes en la entrega de llaves de la nueva promoción de vivienda protegida impulsada por el Institut Català del Sòl (Incasòl) en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), financiadas con fondos europeos Next Generation, en un acto junto con su alcaldesa y presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret.

"Somos los que más hacemos", ha subrayado Illa, que ha señalado que 6 de cada 10 viviendas de protección que se han construido en el primer trimestre de 2026 en España se han hecho en Catalunya, según sus datos.

Illa ha reivindicado que las viviendas públicas "no son viviendas de segunda categoría", y ha asegurado que tienen la máxima calidad, tras lo que ha celebrado poder hacer esta entrega de llaves porque es una de las medidas que más transforma la vida de una persona.

Ha destacado que facilitar el acceso a una vivienda asequible permite a los jóvenes "guardar una parte del sueldo en el bolsillo para poder decidir qué harán a posteriori", y ha reivindicado la colaboración institucional para lograr este tipo de objetivos.

HACER "MÁS Y MÁS RÁPIDO"

Ha defendido que el Govern seguirá impulsando medidas para facilitar el acceso a la vivienda, con mayor construcción de vivienda protegida, la agilización de los trámites administrativos, las ayudas a los jóvenes y la regulación de los precios del alquiler: "Debemos hacer lo que estamos haciendo, más y más rápido".

Por su parte, Moret ha destacado que la entrega de las llaves de esta promoción es "un nuevo paso" en el compromiso para generar vivienda pública y garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para que las personas jóvenes.

También ha subrayado que "el esfuerzo compartido y solidario entre distintas administraciones es útil y necesario para mejorar la vida cotidiana y garantizar derechos de ciudadanía".