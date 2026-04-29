Illa defiende que la presencia de Mossos en escuelas es voluntaria ante críticas de la oposición

El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles la "voluntariedad" de la prueba piloto del Govern que contempla la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra en escuelas, ya que se probará en centros que lo soliciten, ante las críticas de Junts, ERC, Comuns y la CUP.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha asegurado que es "una prueba de concepto bajo el principio de voluntariedad" y que, en función de los resultados, se evaluará si se extiende o no, y ha añadido que lo impulsan porque parte de la comunidad educativo lo ha pedido.

"Si algún centro educativo dice que no necesita esta prueba piloto no la tendrá. Mire que fácil. Todo centro educativo que tenga esta prueba piloto será porque la pide. El que no la necesite, no la tendrá", ha subrayado Illa.

El presidente ha defendido la profesionalidad de los docentes y de los Mossos d'Esquadra, de los que ha dicho tener una concepción positiva, y ha destacado el "buen trabajo" que hace la policía catalana en mediación.

"MÁS MAESTROS Y LIBROS"

Por su parte, la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, ha avanzado que solicitarán la comparecencia de Illa, y el portavoz de ERC, Josep Maria Jové, ha reclamado "más maestros y libros y menos mossos y porras".

Además, la portavoz de los Comuns, Jéssica Albiach, ha avisado al Govern que "debería reflexionar" sobre esta medida si partidos como el PP y Vox están a favor, y la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha criticado la falta de diálogo con los docentes.