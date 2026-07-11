Illa destaca la oportunidad científica y económica del eclipse solar: "Lo tenemos todo preparado"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la recepción a los deportistas catalanes de los JJ.OO. de invierno 2026, a 3 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado la oportunidad científica y económica que representa el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que será total en el sur de Lleida y las comarcas de Tarragona, y ha asegurado que Catalunya está lista para el fenómeno: "Lo tenemos todo preparado".

En una jornada organizada por el Govern en Camarles (Tarragona) sobre el eclipse solar, ha sostenido que Catalunya debe vivir conjuntamente la experiencia y aprovecharla al máximo, y que esta "oportunidad de país" pone en valor, sobre todo, la ciencia, pero también la educación, el territorio y la prosperidad.

Y así como lo fue la visita del Papa León XIV o el Grand Départ del Tour de Francia, según el presidente, el eclipse debe ser una oportunidad de presentar Catalunya al mundo: "Una nueva oportunidad para demostrar que Catalunya, cuando se propone hacer bien las cosas grandes, sabe hacerlo con rigor, con coordinación y con beneficio en todo el país".

"HACERSE PREGUNTAS"

Illa ha sostenido que el eclipse debe servir para hacerse preguntas: "Es lo que queremos promover. Hacerse preguntas. Despertar las ganas de aprender del conjunto de la ciudadanía. No queremos vivir sólo el eclipse como espectadores, sino también como protagonistas científicos de ese fenómeno. Vivir el eclipse y entender lo que está pasando".

Según el presidente, el fenómeno debe permitir acercar la ciencia a todo el mundo sin importar el estrato social, la capacidad económica o el origen familiar, reivindicar que Catalunya es "una potencia internacional" en ciencia y a caer en la cuenta de la importancia de cuidar el planeta.

Pero la ciencia, ha continuado, no puede servir únicamente como una carrera de competitividad por el poder: "la ciencia que impulsamos en Catalunya debe estar por encima de todo al servicio del interés general y del bien común, al servicio del conjunto de las personas y no al servicio de unos pocos".

DISFRUTAR CON SEGURIDAD

Más allá de la ciencia, ha reivindicado el eclipse como una oportunidad económica para Catalunya, a la vez que un reto organizativo, y ha llamado a la población a participar con entusiasmo en el mismo: "Es un momento histórico", puesto que el próximo eclipse solar total en Catalunya será en 2180.

"Es una oportunidad, nunca mejor dicho, única. Pues aprovechémosla con entusiasmo. Hagamoslo con responsabilidad, siguiendo las recomendaciones de seguridad, respetando los puntos de observación habilitados y cuidando en todo momento del territorio", ha zanjado.