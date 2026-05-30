Illa destaca la reflexión de Edgar Morin sobre la complejidad del mundo y su defensa del diálogo

Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte del pensador francés Edgar Morin a los 104 años, ha destacado "sus reflexiones sobre la complejidad del mundo, la convivencia y los grandes retos" y ha augurado que su apuesta por el diálogo inspirará a generaciones.

"Es la pérdida de una de las grandes voces intelectuales de Europa", ha dicho este sábado en un mensaje de X recogido por Europa Press, y ha recordado que al Generalitat le concedió el Premi Internacional Catalunya en 1994.

El filósofo y sociólogo francés planteó la teoría del pensamiento complejo y estaba considerado uno de los grandes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX.