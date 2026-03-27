Illa destaca que la variante C-59 de Sant Feliu de Codines (Barcelona) mejorará la conectividad

Illa durante el acto de este viernes - GENERALITAT

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que la variante C-59 de Sant Feliu de Codines (Barcelona) permitirá "mejorar la conectividad y la movilidad en Catalunya, informa el Govern en un comunicado este viernes.

Lo ha dicho en el acto de presentación de la adjudicación de la variante de la C-59 de Sant Feliu de Codines que tendrá una longitud de 4 kilómetros por el oeste del núcleo urbano.

Illa ha afirmado que esta obra forma parte de la inversión que desarrolla el Govern para mejorar la movilidad; destaca la importancia del transporte público para que la gente pueda desarrollar su proyecto; y señala que estas obras vienen "desde el gobierno Maragall".

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha adjudicado, por 43,4 millones de euros, las obras de la variante de las C-59 que permitirá "liberar del tráfico de paso" el interior de Sant Feliu de Codines.

Se prevé que las obras comiencen a partir de este verano y tengan un plazo de ejecución de 30 meses; y en la mayor parte del recorrido, la sección de la carretera de la nueva variante será de dos carriles más un tercero en sentido Moià "para facilitar los adelantos en los tramos con más pendiente".

Además, para "favorecer la seguridad vial y evitar los choques frontales", la variante contará con un separador de flujos entre los dos sentidos de circulación, formado por una barrera de hormigón; y las obras que ahora se adjudican incluyen la construcción de tres rotondas.