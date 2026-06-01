Illa inaugura el Área de Oncohematología Infantil de Vall d'Hebron, que duplica espacio

Salvador Illa durante la inauguración - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este lunes el nuevo Área de Oncohematología Infantil y Adolescente del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que duplica el espacio anterior dedicado a estos pacientes tras la reforma, y que en sus primeros meses de funcionamiento ha atendido más de 400 ingresos.

El proyecto está financiado al 100% por la Fundación Aladina, la Fundación Small y la Fundación Albert Bosch, ha costado 7,4 millones de euros y la superficie es de 2.646 metros cuadrados.

En su discurso, Illa ha destacado la importancia de la colaboración público-privada, la importancia de tener una sanidad puntera y valorarla, tener el mejor talento posible, trabajar los proyectos el tiempo que haga falta y trasladar valores de empatía en la sociedad.

El área agrupa 12 habitaciones para niños, 8 para adolescentes y adultos jóvenes y 9 habitaciones de entorno protegido para trasplante hematopoyético, todas individuales y concebidas como pequeños apartamentos para favorecer la vida familiar, y también cuenta con sala de juegos y una terraza de 240 metros cuadrados.

Desde su apertura en septiembre, el área ha registrado más de 400 ingresos, y se han hecho 72 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) y terapias CAR-T, y la estancia media de ingreso es de 10 días, ha explicado el director gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar.

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