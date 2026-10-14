Illa pide la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Eurocámara "unir fuerzas" por la vivienda

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles en Bruselas con la presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, a quien ha emplazado a "unir fuerzas y movilizar recursos" para garantizar el acceso a la vivienda.

Fuentes del Govern han explicado que Illa le ha trasladado que la vivienda es "la principal fuente de desigualdad que hay actualmente" y ha llamado a todas las instituciones, desde las administraciones locales hasta las europeas, a unirse para abordarlo.

REUNIÓN Y SEMINARIO EN BARCELONA

El presidente catalán ha celebrado que las instituciones europeas hayan escogido Barcelona para celebrar en febrero un seminario específico de vivienda del Comité de las Regiones, y ha invitado a Tinagli a asistir.

También han abordado las propuestas legislativas previstas en el Programa de trabajo de la Comisión Europea y el contenido del Plan europeo de vivienda asequible, especialmente la iniciativa sobre alquileres de corta duración.

Además, Illa ha expuesto las medidas del Govern en materia de vivienda, como los planes de construcción de vivienda pública, la regulación de precios de alquiler, los Préstamos de Emancipación y la compra conjunta de vivienda entre particulares y la Generalitat, así como la creación de un fondo de emergencia habitacional para evitar desahucios de personas vulnerables.