Illa (PSC) critica la presión de ERC a Sánchez: "Los Presupuestos se deciden en el Parlament"

Se cruza mensajes con Aragonès pero no tiene prevista ninguna reunión de momento



BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado este lunes que ERC presione con retirar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez si no se aprueban los Presupuestos de la Generalitat, destacando que éstos deben decidirse "en el Parlament".

"Los Presupuestos de la Generalitat se deciden en el Parlament de Catalunya. Sorprende que algunos puedan pasar por Madrid para aprobar cosas de aquí, y algunos que dicen que son independentistas. A veces, la amenaza es la manifestación más patente de la impotencia", ha subrayado.

Tras responsabilizar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de estar bloqueando la aprobación de las cuentas, ha asegurado que si el Govern acepta la propuesta "de mínimos" que los socialistas entregaron el 28 de diciembre habrá nuevos Presupuestos; en caso contrario, les ha emplazado a buscar otros apoyos.

Según Illa, desde el PSC han cedido en muchos aspectos, pero ha rechazado que deban ir más allá de su última propuesta: "Son ellos los que tienen que moverse. Si no quieren nuestra propuesta, tienen otros grupos".

Por ello, ha pedido que se respete la posición de su grupo parlamentario, dejando claro que son partidarios del Cuarto Cinturón, del Hard Rock y de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat y que son cuestiones que tienen apoyo territorial y del Parlament.

"No quiero que Catalunya se quede estancada", ha explicado el dirigente socialista, que ha cruzado mensajes con Aragonès en las últimas 48 horas, aunque no está prevista ninguna reunión de momento tras la que mantuvieron una semana atrás.

SIN PRESIÓN

Ante la reunión que Aragonès celebrará este lunes con patronal y sindicatos, Illa ha asegurado que no le supone más presión y ha pedido al Govern que no posponga decisiones que considera que deben tomarse pese a que hayan elecciones municipales.

En caso de que no haya Presupuestos, ha apuntado que preguntará al Govern qué hará y desconoce si habrá un avance electoral: "No pido elecciones ni busco inestabilidad. Hay un Govern en minoría que debe abrirse, escuchar y llegar a acuerdos. No estamos para aguantar el paraguas a nadie".

Sobre la decisión del primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de abandonar el Gobierno municipal para centrarse en las municipales, ha asegurado que es una decisión relevante y que tiene ganas de escuchar las explicaciones que dará este mismo porque "es un hombre que piensa las cosas".

"SÁNCHEZ SE LA HA JUGADO"

Para Illa, el presidente del Gobierno "se la ha jugado y se la está jugando por Catalunya" con decisiones como la reforma del Código Penal y el impulso de la mesa de diálogo.

Al preguntársele si la reforma del Código Penal se hizo para extradir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, lo ha negado y cree que la modificación obedece "a la voluntad de devolver la concordia en Catalunya y ponerlo en norma europea".

"Puigdemont quiere que haga frente a la consecuencia de sus actos, como corresponde en el marco del estado de derecho. No tengo nada personal contra él", ha puntualizado.

Sobre si comparte que el proceso independentista ha terminado, Illa ha remarcado que Catalunya vive "una etapa completamente diferente en la que no hay ni unilateralidad ni confrontación".