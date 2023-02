Illa (PSC) niega un nuevo tripartito en Catalunya: "Los tiempos son distintos"

Defiende que se abre un nuevo ciclo en la política catalana tras el acuerdo de Presupuestos



BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha negado este jueves que en Catalunya haya un tripartito después que los Presupuestos de 2023 se hayan acordado entre el Govern, PSC y comuns: "Los tiempos son distintos".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, el líder socialista ha asegurado que quieren ser alternativa al Ejecutivo, lo que "no riñe con la mano tendida y los acuerdos" en un momento complejo para Catalunya, según él.

Preguntado por si el acuerdo Govern-PSC para las cuentas abre un nuevo ciclo en la política catalana, Illa ha dicho que sí: "Hacía años que no había un acuerdo entre formaciones que defienden la independencia y las que no".

"Tampoco es habitual que haya un acuerdo entre el presidente de la Generalitat y el líder de la oposición. La política, al final, es llegar a acuerdos", ha reflexionado.

EL REFERÉNDUM "NO PASARÁ"

Sobre la propuesta de un referéndum acordado de ERC, Illa ha afirmado que no se convocará: "No pasará", y ha negado que se haya abordado dicha propuesta durante la negociación de los Presupuestos.

También ha negado que el acuerdo haga virar el PSC hacia el soberanismo: "Algunos medios y algunos líderes políticos, como Feijóo, no entienden la política útil. No la entienden. No saben lo que es y siempre están hurgando".

CLAVES DEL ACUERDO

En relación a cuatro de las claves del acuerdo, el proyecto del Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, el Cuarto Cinturón y Rodalies, Illa ha asegurado que todos estos proyectos "ayudarán a la prosperidad" de Catalunya.

Sobre el Aeropuerto, ha sostenido que se debe modernizar y ganar capacidad para pasar de las 70 a las 90 operaciones por hora de media, con el objetivo de que lleguen vuelos de largo radio, y ha dicho que, en su opinión, esta mejora pasa por "ampliar la pista".

Preguntado por el Hard Rock, Illa ha defendido que se debe acabar el trámite que queda, y se ha referido a un proyecto como "un centro de convenciones que tendrá un casino", y, sobre Rodalies, ha instado a entrar en la vía de la cooperación y a estudiar qué es posible traspasar a la Generalitat.