Illa (PSC) pide explicaciones a Borràs (Junts) por su imputación: "No todo son conjuras"

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha pedido este miércoles explicaciones a la candidata de Junts, Laura Borràs, ante su imputación por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, y ha recalcado que "no todo son conjuras".

"Hay que pasar página de todo esto. No todo son conjuras, no hay una acción para investigar si una persona ha cometido una acción reprobable o no. Hay que dar explicaciones y punto", ha sostenido en el Encuentro Digital de Europa Press.

Sobre si cree que puede ser presidenta pese a estar investigada, Illa ha asegurado que Junts "sabrá" lo que hace y el motivo por el que la ha presentado, aunque también ha recordado que existe la presunción de inocencia.