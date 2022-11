Illa (PSC) pide una negociación presupuestaria "seria" y dice que el Govern se queda sin tiempo

Dice que presentarán una enmienda si el Govern lleva las cuentas al Parlament sin cerrar un acuerdo con el PSC

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que su partido busca una negociación "muy seria" con el Govern sobre los Presupuestos para 2023, y que el presidente del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, la ha dilatado en el tiempo y se le ha echado el calendario encima, ha dicho.

"Desde el 22 de agosto nos hemos ofrecido para una negociación presupuestaria que el Govern y el señor Aragonès han ido dilatando en el tiempo, de forma que el calendario se les ha echado encima", ha criticado en una entrevista en el 'Diario.es' recogida por Europa Press este domingo.

Sobre esta cuestión, ha avisado de que "la posición del PSC no es complementar una mayoría para sacar adelante los presupuestos, que es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados", y ha recordado que su partido tiene los mismos diputados que ERC en el Parlament.

"Estoy dispuesto a que Catalunya no pague los platos rotos de este Govern fallido, pero la negociación tiene que ser de tú a tú", ha recalcado Illa, que ha añadido textualmente que la negociación no va de una carretera o una escuela más y que no hay precedentes de un colapso tan rápido de un Govern, según él.

EN CONVERSACIONES "PRELIMINARES" CON EL GOVERN

Ha explicado que hasta ahora, el PSC y el Govern han "hablado, pero son conversaciones preliminares que no se pueden calificar de negociación" y que su partido aún está a la espera de recibir la documentación del proyecto presupuestario.

Preguntado por si el PSC presentará una enmienda a la totalidad si el Govern lleva los Presupuestos al Parlament sin cerrar un acuerdo con su partido, ha dicho que "evidentemente", y ha acusado ERC de no haber cumplido con el acuerdo alcanzado con el PSC de convocar una mesa catalana de partidos.

DEROGACIÓN DE LA SEDICIÓN

Ha defendido que la derogación del delito de sedición es una medida correcta y sensata: "Primero, porque obedece a un compromiso de investidura del presidente Sánchez. Después, porque es correcto actualizar los tipos delictivos que se pusieron en juego en otoño de 2017 y viendo la experiencia de entonces".

Sobre la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de esta medida, ha dicho que "él debe hacer frente a las consecuencias de las decisiones que tomó y el Estado de Derecho no se puede obviar en ningún caso".

"UNA NUEVA ETAPA" EN BARCELONA

Por otro lado, ha abogado por "abrir una nueva etapa" en Barcelona tras las municipales de 2023 encabezada por el teniente de alcalde y candidato a la alcaldía de la ciudad, Jaume Collboni, y ha erigido al PSC como un partido con voluntad de gobierno, de estabilidad y de resolver problemas y no de crearlos.

Para Illa, su partido ha conseguido que no se perdiesen algunas iniciativas importantes y ha generado una cierta estabilidad en el gobierno municipal, y ha considerado que "la responsabilidad de cómo está la ciudad tiene un nombre y es el de Ada Colau".