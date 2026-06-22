Illa reconoce la contribución de Jordi Pujol y de CDC: "Catalunya debe mucho a Convergència"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull y los exdirigentes de CDC Jordi Pujol, Artur Mas y David Bonvehí, durante el acto oficial de ingreso del fondo documental de Convergència De - David Zorrakino - Europa Press
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido este lunes la contribución del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a Catalunya y de CDC, del que fue fundador: "Catalunya debe mucho a Convergència y Catalunya, sin Convergència, no hubiera sido el país que es hoy".
Lo ha manifestado en el acto de ingreso del fondo histórico de CDC al Arxiu Nacional de Catalunya en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al que han asistido Jordi Pujol; el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez; el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, entre otros.
Según Illa, es necesario reconocer "la pasión política, el servicio de país y la contribución" de Pujol a Catalunya a lo largo de los años.
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