Illa reivindica la ciencia y la divulgación antes del eclipse: "Queremos más ciencia"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon y de la Presidencia, Albert Dalmau, en el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 de Catalunya en Reus (Tarragona) - GOVERN

TARRAGONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este miércoles la ciencia y la divulgación antes del eclipse solar total desde el Observatorio del Ebre en Roquetes (Tarragona): "Queremos más ciencia. Queremos mucha ciencia. Somos lo que somos gracias a la ciencia".

Lo ha dicho en la clausura del acto institucional 'Catalunya mira al cel' junto a la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat; la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó y el alcalde de Roquetes, Ivan Garcia Maigí, entre otros.

Illa ha hecho una reivindicación "muy desinhibida" de la ciencia y ha destacado el carácter inclusivo que el Govern le ha querido dar al fenómeno para, según afirma, no dejar a nadie atrás, y lo ha ejemplificado en los actos divulgativos en escuelas, residencias de gente mayor o centros penitenciarios.

OBSERVATORIO DEL EBRE

El presidente ha calificado de tesoro y patrimonio científico el Observatorio del Ebre, el cual le "fascina", y ha recordado que el observatorio se fundó en 1904, un año antes del anterior eclipse solar total en tierras catalanas.

Considera que ver el eclipse desde Terres de l'Ebre es un homenaje y una reivindicación a la zona, y ha destacado que en los presupuestos de la Generalitat hay una partida de 2 millones de euros que irá destinada a mejoras del observatorio.

MONTSERRAT

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, cree que estar en el observatorio cierra un círculo simbólico tras el anterior eclipse de hace 121 años y realza a Catalunya como un "país de ciencia".

"Hacemos honor a las personas que nos han precedido, hacemos honor a las personas que también continuarán esta labor al frente del país con la investigación en el conocimiento", ha dicho.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha agradecido a los municipios tarraconenses su implicación en la divulgación y acogida del fenómeno y el alcalde de Roquetes, Ivan Garcia Maigí, ha destacado que el observatorio lleva más de un siglo siendo un referente científico.

Antes del acto, Illa, junto a Montserrat y los consellers de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon y de la Presidencia, Albert Dalmau, ha visitado el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 de Catalunya en Reus (Tarragona); después, el presidente catalán y Montserrat han visitado la Biblioteca Central Xavier Amorós para conocer el proyecto 'Ciència per a tothom: un eclipsi inclusiu'.