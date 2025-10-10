Illa reivindica invertir y colaborar en ciencia para acuerdos como el de Fraunhofer Gesellchaft

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la importancia y las bondades de la ciencia y la necesidad de apostar por la colaboración: "Necesitamos ciencia, necesitamos científicos, talento y universidades potentes. Necesitamos invertir en ciencia".

Lo ha asegurado en la Generalitat al firmar el acuerdo entre el Govern, el Gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fraunhofer-Gesellschaft para instalar en Barcelona un centro de investigación en teragnosis del instituto alemán, el primero de la institución en España.

Ha defendido la vocación científica de Barcelona, toda Catalunya y toda España, frente a los movimientos que lo cuestionan: "Vemos como administraciones de gobiernos que hasta ahora habían sido abanderados y altavoz de la innovación y la ciencia van en dirección contraria, y nos llevan a un relativismo muy peligroso".

"La ciencia nos dará soluciones y nos marcará caminos para abordar otros problemas y retos importantes a los que se enfrenta la Humanidad", ha subrayado Illa, y ha dado las gracias a todos los que han hecho posible la firma del acuerdo de este viernes.

POTENCIAL CATALÁN Y DE TODA ESPAÑA

Ha considerado que el acuerdo confirma el potencial científico y en el ámbito de la investigación, la innovación y en el campo académico de Catalunya y toda España, y ha reconocido el papel de todas las administraciones implicadas en lograrlo.

Por eso, ha insistido en la importancia de la colaboración para conseguir acuerdos como éste y también en otros campos, lo que también ha recalcado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

