Illa sostiene que no es patriota poner precio "político o económico" al derecho a la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la entrega de los IV Premios Vanguardia, a 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Estos galardones reúnen a más de 1.200 personalidad - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostenido que "no es patriotismo poner precio, ya sea político o económico, a un derecho básico como es el derecho a la vivienda", ni permitir que la codicia deje sin casa a los ciudadanos.

"El patriotismo no se predica, el patriotismo se practica", ha dicho en la clausura de los IV Premios Vanguardia 2026 en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde, Jaume Collboni, la víspera de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un decreto de medidas urgentes en vivienda.

Illa ha afirmado que Catalunya practica el patriotismo puertas afuera, de Ceuta a Kiev, y puertas adentro, ante la "amenaza más importante" que supone la desigualdad, y que por ello Catalunya seguirá siendo puntera en las medidas más ambiciosas en vivienda.

Ha añadido que el patriotismo se pronuncia mucho, pero se practica poco, y que no pasa por la confrontación entre territorios: "En Catalunya ya sabemos a dónde lleva esto. Por eso, Catalunya seguirá liderando, pese a quien pese, una España y una Europa abiertas, solidarias, plurales y regidas por los valores humanos".

Han asistido a la ceremonia también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; y los consellers de la Presidencia y Economía y Finanzas de la Generalitat, Albert Dalmau y Alícia Romero, entre otras autoridades y representantes institucionales.

"¿MÁS DEMOCRACIA O AUTORITARISMO?"

Illa ha hecho una defensa de la libertad de expresión y de prensa en un mundo con una disyuntiva que ve clara: "¿Más democracia o autoritarismo? No es una cuestión para tomarse a la ligera", y ha dicho que en Catalunya y en España se disfruta de una democracia plena.

"Es porque en Catalunya y en España, y no ocurre en todas partes, tenemos unos gobiernos de partidos plenamente democráticos que defendemos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Aquí no se veta a nadie, aquí no inventamos televisiones", ha agregado el dirigente socialista.

LAS CIUDADES COMO "RESISTENCIA"

Collboni ha puesto el foco en la situación de la vivienda y ha asegurado que con la regulación del alquiler vigente en Barcelona, un caso como el de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid la pasada semana, no se podría producir en Barcelona porque "habría sido imposible concebir una subida del 300, el 400 o el 500%" del precio del alquiler.

En este sentido, ha dicho valorar las "medidas que se anuncian por parte del Gobierno para las próximas horas" porque, ha subrayado, los pisos son para vivir y no para especular.

"Todo el país sigue el caso de la señora Maricarmen Abascal, que nos demuestra lo que hay en juego, el derecho de las personas a quedarse en sus casas, en sus barrios y en sus ciudades", ha insistido.

El alcalde ha destacado que las ciudades son hoy el "ámbito geográfico de resistencia", de lucha en favor de la democracia y de las sociedades inclusivas, una lucha que, ha apuntado, se da de formas diferentes, como ha comprobado en sus recientes viajes a Kiev (Ucrania), Varsovia (Polonia) y Nueva York (Estados Unidos).