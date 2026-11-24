El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y todos los consellers guardando un minuto de silencio por el feminicidio de Llívia (Girona) - GOVERN

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y todos los consellers han guardado este martes por la mañana un minuto de silencio ante el Palau de la Generalitat por el presunto feminicidio de una mujer en Llívia (Girona) el pasado 16 de noviembre, informa Govern en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes al hijo mayor de la víctima, quien ingresó este lunes en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La causa está abierta por un delito de homicidio o asesinato, pues se concretará a medida que avance la investigación.