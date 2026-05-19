imagin impulsa la iniciativa 'A Fuego' para prevenir incendios en zonas de alto riesgo

Iniciativa 'A Fuego' para prevenir incendios en zonas de alto riesgo - CAIXABANK

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

imagin, la banca digital de CaixaBank, ha puesto en marcha el proyecto medioambiental 'A Fuego' para la prevención de incendios a través de la creación de anillos de protección alrededor de municipios especialmente vulnerables, un sistema innovador de intervención sobre el terreno diseñado para reducir la propagación del fuego, disminuir su intensidad y minimizar su impacto.

La iniciativa, impulsada por imagin junto al Grupo Eulen y la startup Agro4Data, nace como respuesta al incremento del riesgo de incendios forestales en España, especialmente en los meses de verano, informa imagin en un comunicado este martes.

El proyecto, que combina tecnología, intervención directa en terreno y activación social, arranca en Arlanza (León) como primer punto del país y tiene previsto intervenir sobre un mínimo de 20 hectáreas en las que se realizarán trabajos operativos para proteger tres poblaciones de Castilla y León, Andalucía y Galicia con riesgo de sufrir incendios.

En 2025, el 80% del territorio español presentaba riesgo extremo de incendio y se registraron más de 110 incendios durante el periodo estival, mientras que hasta el 95% de los incendios tienen origen en acciones humanas, ya sea por negligencia o de forma intencionada.

'A Fuego' se plantea como una iniciativa de prevención, concienciación y reducción del riesgo de incendios, orientada a minimizar el impacto de los mismos, en caso de que se produzcan.

El proyecto se enmarca en imaginPlanet, que nació en 2020 para conectar con los intereses medioambientales y sociales la comunidad de clientes y usuarios de imagin, y en seis años ha implicado la recogida de 125.000 kilos de plástico del mar y de 300.000 kilos de residuos de ríos, la replantación de 440.000 árboles y el impulso de proyectos de educación financiera y emprendimiento.