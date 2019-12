El impacto socioeconómico de accidentes de tráfico con niños en España es de 700 millones al año

Publicado 30/12/2019 10:22:35 CET

Portada del informe 'El impacto de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles' encargado por Fundación Abertis a la London School of Economics and Political Science (LSE) y publicado en 2019

Portada del informe 'El impacto de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles' encargado por Fundación Abertis a la London School of Economics and Political Science (LSE) y publicado en 2019 - FUNDACIÓN ABERTIS

Suma 19.600 millones en los ocho países analizados en un estudio de la London School of Economics para Fundación Abertis

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El impacto socioeconómico de los accidentes de tráfico con niños de 0 a 17 años en España es de unos 700 millones de euros anuales (15,08 euros per cápita), según un estudio reciente de la London School of Economics and Political Science (LSE) encargado por la Fundación Abertis y recogido por Europa Press.

El informe 'El impacto de los accidentes de tráfico con víctimas infantiles', que estudia datos de los últimos años, recoge que en 2016 hubo en España 102.362 accidentes, con 61 niños muertos (lo que representa el 3,37% de los 1.810 fallecimientos).

Las muertes infantiles reflejan las tendencias observadas en las víctimas adultas: no se aprecia correlación entre las muertes y la densidad de vehículos (España, el país con la segunda mayor densidad de vehículos de los ocho analizados, tiene el menor número de víctimas mortales).

TIPOS DE COSTES

Los costes médicos de los accidentes infantiles suponen unos 30 millones al año; los daños materiales (en vehículos e infraestructuras) unos 2,6; los costes administrativos unos 1,9 millones; los de producción (pérdida de producción) rondan los 58.000 euros, y el coste humano alcanza los 662 millones.

El coste humano se calcula multiplicando la renta per cápita de un país por el concepto Avad (Años de Vida Ajustados por Discapacidad: es la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura y los años perdidos por discapacidad, cuyo total equivale a un año de vida saludable perdido).

En cuanto a la pérdida de producción, se da cuando la víctima sufre una incapacidad temporal o permanente tras accidentarse; por la pérdida total de producción por muerte; o por la posible pérdida de ingresos familiares del herido.

Se considera que el coste social y económico de los accidentes es mayor cuando las lesiones ocurren a una edad más temprana, ya que el coste se acumula más años que en los miembros de la sociedad más mayores.

DÍAS PERDIDOS POR IMPACTO PSICOLÓGICO

El estudio ha analizado datos de fuentes diversas para estimar los días perdidos por el impacto psicológico de los niños por culpa de sus accidentes: en 2016, estos niños perdieron 468 por trastorno psiquiátrico, 286 por depresión, 55 por estrés postraumático y 52 por ansiedad, lo que suma 861 días perdidos.

También se constata que España "va a la cabeza de los 28 países de la UE en la mayor reducción de víctimas mortales" por accidentes de tráfico entre 2001 y 2015.

IMPACTO EN OTROS PAÍSES

El informe analiza ocho países con diferentes niveles de riqueza y donde el impacto suma 19.600 millones de euros: Francia, Italia, Chile, Brasil, Argentina, Puerto Rico e India, además de España.

Si se aplicaran las mejores prácticas para prevenir accidentes, se estima que podrían salvarse las vidas de 1.342 menores (con una reducción del 5% en países de renta alta y del 10% en otros de renta media o baja): la cifra equivale al coste socioeconómico global de cerca de 895 millones de euros.

En los países en desarrollo, las lesiones por accidente de tráfico provocan más del 90% de todas las muertes, y en todo el mundo son la principal causa de muerte infantil de niños de más de 10 años.

El informe, del profesor e investigador de la LSE Alexander Grous, es fruto de 12 meses de trabajo, con nueve meses de investigación para obtener datos y cifras con información médica de hospitales y de los principales centros de trauma de los países evaluados.

Además, el informe constata la necesidad de incrementar la inversión global en infraestructuras, como una de las medidas más efectivas para reducir los accidentes de tráfico, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; y también cita sancionar y lanzar campañas educativas para los niños y la comunidad, entre otras acciones.